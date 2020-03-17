تامر حسني يطالب بتوخي الحذر ويستعين بالشعراوي

القاهرة – لايف ستايل
قلق كبير أثير خلال الأيام الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا الذي لا يزال يشكل خطرًا على صحة المصابين، وقرر الفنانون التعامل مع الأمر بطرق مختلفة.
شارك الفنان تامر حسني عبر خاصية القصص المصورة لحسابه على انستغرام، مجموعة من مقاطع الفيديو لحديث الشيخ الشعراوي عن نزول البلاء وكيفية التعامل معه ومع الأزمات التي يمر بها البشر.
كما طالب حسني الناس بالتزام المنازل وعدم الخروج لأن البعض يتخذ قضية الفيروس بشكل مضحك ولا يليق مع جدية الحدث قائلا: "أخدنا إجازات عشان نحافظ على بعض ونحصر المرض مينتشرش وسطنا، مش فاهم بعض الناس واخدين الموضوع هزار وإجازة وفسح وزحمة رهيبة عادي".
تابع تامر: "رجاء كل الناس تأمن نفسها من دلوقت ويشتروا لوازم المنزل من دلوقت والمقتدر يأمن الغير مقتدر، الظروف الجاية أصعب والدولة لازم تعمل حظر تجول ده لازم لازم، للي مش واخدين بالهم يا جماعة ده وباء مش وقفة العيد، وحرصنا هيخلينا نخلص منه بدري جدا".
اختتم تامر حسني: "بلاش خروج أرجوكم إلا لو هتشتروا مخزون البيت وتكونوا واخدين كامل الحذر في الوقاية من الاحتكاك بكل شيء ورجاء متنسوش الغير قادرين، ربنا يحفظكم ويحفظنا جميعا".
وعبر صفحته على موقع فيس بوك، كتب حسني: "اخدنا أجازات عشان نحافظ على بعض و نُحصر المرض و مينتشرش وسطنا مش فاهم ازاي بعض الناس واخدين الموضوع هزار و اجازه و فسح و زحمه رهيبه عادي في الاماكن العامه و مخرجين ولادهم اه نشتري اللوازم المنزليه بهدوء و المقتدر ياريت يأمن الغير مقتدر الظروف الجايه اصعب لو ملتزمناش للي مش واخدين بالهم يا جماعه دا وباء عالمي مش وقفة العيد و حرصنا دا لما يتنفذ بشكل منظم مش بطريقة هلع و خوف هيخلينا نخلص منه ان شاء الله بدري جداً ....و الرحمه مطلوبه من كل الناس اللي مشغلين ناس بيوميه انهم يحافظوا الفتره دي على اجورهم وًمراعات ظروفهم و التجار ميغلوش الأسعار حرام دا المفروض نخفض عشان مصلحة الجميع خصوصاً في ادوات التعقيم و تكونوا واخدين كامل الحذر في الوقايه من الإحتكاك بكل شيء اثناء التسوق و رجاء متنسوش الغير قادرين ربنا يحفظكم و يحفظنا جميعاً".
على جانب آخر، كان تامر حسني أعلن عن إلغاء جميع حفلاته المقبلة خلال شهري مارس وأبريل.
وكتب الآتي: "حرصا على السلامة العامة للمجتمع وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لجمهورية مصر العربية بوقف كافة الحفلات والتجمعات، بشكرهم كل الشكر على هذا القرار السليم حرصا على مصلحة الناس".
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