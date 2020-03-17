تامر حسني يطالب بتوخي الحذر ويستعين بالشعراوي

قلق كبير أثير خلال الأيام الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا الذي لا يزال يشكل خطرًا على صحة المصابين، وقرر الفنانون ‏التعامل مع الأمر بطرق مختلفة.‏

شارك الفنان تامر حسني عبر خاصية القصص المصورة لحسابه على انستغرام، مجموعة من مقاطع الفيديو لحديث الشيخ الشعراوي ‏عن نزول البلاء وكيفية التعامل معه ومع الأزمات التي يمر بها البشر.‏

كما طالب حسني الناس بالتزام المنازل وعدم الخروج لأن البعض يتخذ قضية الفيروس بشكل مضحك ولا يليق مع جدية الحدث قائلا: ‏‏"أخدنا إجازات عشان نحافظ على بعض ونحصر المرض مينتشرش وسطنا، مش فاهم بعض الناس واخدين الموضوع هزار وإجازة ‏وفسح وزحمة رهيبة عادي".‏

تابع تامر: "رجاء كل الناس تأمن نفسها من دلوقت ويشتروا لوازم المنزل من دلوقت والمقتدر يأمن الغير مقتدر، الظروف الجاية ‏أصعب والدولة لازم تعمل حظر تجول ده لازم لازم، للي مش واخدين بالهم يا جماعة ده وباء مش وقفة العيد، وحرصنا هيخلينا ‏نخلص منه بدري جدا".‏

اختتم تامر حسني: "بلاش خروج أرجوكم إلا لو هتشتروا مخزون البيت وتكونوا واخدين كامل الحذر في الوقاية من الاحتكاك بكل ‏شيء ورجاء متنسوش الغير قادرين، ربنا يحفظكم ويحفظنا جميعا".‏



وعبر صفحته على موقع فيس بوك، كتب حسني: "اخدنا أجازات عشان نحافظ على بعض و نُحصر المرض و مينتشرش وسطنا مش فاهم ازاي بعض الناس واخدين الموضوع هزار و اجازه و فسح و زحمه رهيبه عادي في الاماكن العامه و مخرجين ولادهم اه نشتري اللوازم المنزليه بهدوء و المقتدر ياريت يأمن الغير مقتدر الظروف الجايه اصعب لو ملتزمناش للي مش واخدين بالهم يا جماعه دا وباء عالمي مش وقفة العيد و حرصنا دا لما يتنفذ بشكل منظم مش بطريقة هلع و خوف هيخلينا نخلص منه ان شاء الله بدري جداً ....و الرحمه مطلوبه من كل الناس اللي مشغلين ناس بيوميه انهم يحافظوا الفتره دي على اجورهم وًمراعات ظروفهم و التجار ميغلوش الأسعار حرام دا المفروض نخفض عشان مصلحة الجميع خصوصاً في ادوات التعقيم و تكونوا واخدين كامل الحذر في الوقايه من الإحتكاك بكل شيء اثناء التسوق و رجاء متنسوش الغير قادرين ربنا يحفظكم و يحفظنا جميعاً".

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على جانب آخر، كان تامر حسني أعلن عن إلغاء جميع حفلاته المقبلة خلال شهري مارس وأبريل‎.‎

وكتب الآتي: "حرصا على السلامة العامة للمجتمع وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لجمهورية مصر العربية بوقف كافة الحفلات ‏والتجمعات، بشكرهم كل الشكر على هذا القرار السليم حرصا على مصلحة الناس‎".‎

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