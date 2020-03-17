فيديو| رغم تأجيل عرض الفيلم.. طرح الأغنية الدعائية لـ"ورقة جمعية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "ورقة جمعية"، الأغنية الدعائية للعمل، اليوم، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

الأغنية من غناء المطرب محمد نور، ومن كلمات أحمد علاء الدين، وألحان محمد نور، ومن توزيع زوم.

يذكر أن ورقة جمعية من بطولة لوسي وميدو عادل وسهر الصايغ وسامي فهمي ومحمود فارس وإبراهيم السمان وأحمد صيام وسامي مغاوري، ومن تأليف محمد جمال طه، وإخراج أحمد البابلي، وشارك في مسابقة نور الشريف للأفلام العربية الروائية الطويلة بمهرجان الإسكندرية في دورته الـ35.

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وكان من المقرر عرض الفيلم في دور العرض، غدا، لكن قرر صناعه تأجيل ذلك، بسبب الظروف الراهنة، المتعلقة بفيروس كورونا، قبل أن يعلن مجلس الوزراء، اليوم، إغلاق المسارح ودور العرض.

وقال منتج الفيلم، شريف عبد العزيز إن الفيلن تأجل عرضه بسبب إجراءات وباء الكورونا، مضيفا أنه أصر على طرح الأغنية لأنها هدية للأم في يوم عيدها.