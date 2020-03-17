ديانا حداد توجه الشكر للشعب اللبناني: "قد المسؤولية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
وجهت الفنانة اللبنانية ديانا حداد رسالة شكر للشعب اللبناني بعد أن التزم بحملة "خليك بالبيت"، تجنبًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وكتبت ديانا تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"،: " كل المحبة والشكر لكل لبناني واعِ، اثبت إنوا قد المسؤولية والتزم بحملة " خليك بالبيت"، قاعد بالبيت كرمالو وكرمال عيلتو وخيو بالوطن، خلينا كلنا نعمل هيك حتى نقطع هالمرحلة الصعبة ، نحنا قطعنا بكتير تحديات ونجحنا وأكيد رح ننجح كمان هالمرة".
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19 ) إلى 120 شخصًا.
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