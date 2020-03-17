حنان مطاوع بين زوجها ووالدتها.. هذا ما قالته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة حنان مطاوع عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة لها مع زوجها ووالدتها الفنانة سهير المرشدي. وعلقت حنان على الصورة: "أهم وأحب الناس لقلبي أمي وزوجي وابنتي يا رب باركلي فيهم واحفظهم وابعد عنهم أي شر، واحفظ بلدي مصر وشعبها وكل بلاد العرب وكل خلقك أجمعين". ويُعرض للفنانة حنان مطاوع حاليا مسلسل "بت القبايل"، من بطولة حنان مطاوع وعمرو عبدالجليل ومحمد رياض، من تأليف شاذلي فرح، وإخراج حسني صالح.

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