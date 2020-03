تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة المصرية ناهد السباعي تظهر وهي تمارس الرياضة ، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت السباعي في الفيديو وهى تؤدي حركات اليوجا واقفة على رأسها، وعلقت قائلة "Wanted to share with u my daily routine while coronavirus quarantine بس ماما دخلت عليا مش طايقة ريحة الفنيك عشان مفيش كلور فالبلد كلها و مش لاقيه الشبشب "يا ربي كل حاجة لازم ادور عليها كده ????????????" نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.