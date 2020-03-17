داليا مصطفي وميس حمدان ومريم وسمرونخلة ضيفات The Bombshell Night Show

اتفق المنتج والمخرج أحمد غانم مع عدد من النجمات والفنانات والمشاهير علي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستجرام ويوتيوب لتكن ضيفات الموسم الأول من برنامج The Bombshell Night Show وتقدمه الممثلة نغم الورداني، ومن إنتاج شركة ilike.

وقال احمد" تم الاتفاق مع النجمة داليا مصطفي وميس حمدان ومريم حسن وسمر مرسي وسارة نخلة والإعلامية شيما صابر بالإضافة إلي الإعلامية شيريهان أبو كيلة والفنانات هاجر الشرنوبي وآية سماحة ورنا رئيس وسارة الشامي وميما الشامي وآية سليم وجاري الإتفاق مع باقي الضيفات وسيتم إعلان الباقي خلال الأيام

القليلة القادمة حيث يتم الإتفاق مع عدد من النجمات للمشاركة في الحلقات".

وأضاف " سنبدأ التصوير بعد الأسبوع الأول من إبريل القادم، في ستوديو تم بناؤه خصيصا للبرنامج، وهو ما يحدث لأول مرة، من خلال محاولة تقديم طفرة في عالم البرامج التي يتم إنتاجها خصيصا للعرض علي الانترنت وهي الساحة الجديدة التي يتجمع حولها عدد كبير من الجمهور من مختلف أنحاء العالم بشكل أكبر واسرع خلال الشهر الكريم، وسيتم

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عرض البرنامج في النصف الثاني من الشهر من خلال 15 حلقة بواقع حلقة يوميا، كما سيتم استكمال تصوير مواسم اخري له بعد رمضان أيضًا".

البرنامج يهتم بالسيدات فقط من المشاهير وإلقاء الضوء علي حياتهن بعيدا عن الأضواء والأعمال الفنية والاحتفالات وغيرها من الامور الرسمية، من خلال 5 فقرات مختلفة منها السوشيال ميديا والتي يتم فيها استعراض العديد الامور الخاصة بالتفاعل عليها والمواقف التي تواجهن من خلالها، وفقرة الذكريات والحنين للماضي، وهناك أيضا فقرة للمواجهة مع الأصدقاء وهم الاصدقاء الفعليين في الحياة وليس اصدقاء العمل، وفقرة True & False، واخيرا فقرة أفضل أصدقاء، وسيكون البرنامج له إطار وشكل مختلف عن البرامج المنتشرة علي الساحة من حيث التصوير والإخراج.