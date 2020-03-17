رغم حالة الهلع من الكورونا.. مسلسلات رمضان تواصل التصوير

الأوبرا تستغل توقف العروض فى أعمال الصيانة

في الوقت الذي تسببَّ فيه فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، والذي بدأ في الانتشار بقوة خلال الفترة الماضية، من إرباك الأوساط الفنية عالميًّا واتخذت الحكومة المصرية إجراءات كثيرة من أجل الحد من انتشاره، إلا أن نجوم الدراما التليفزيونية يعملون على قدم وساق للحاق بالعرض الرمضانى، حيث تواصل مسلسلات رمضان تصوير مشاهدها بشكل يومي مكثف وذلك من أجل اللحاق بموسم شهر رمضان 2020، حيثُ لم يتأثر التصوير بفيروس «كورونا»- خاصة أنه لم يصدر حتى الآن قرارًا من نقابة المهن التمثيلية، بوقف التصوير.

وفي هذا الصدد أكَّد المؤلف محمد ناير، أنهم يواصلون تصوير مسلسل «جمع سالم» بطولة الفنانة زينة، مشيرًا إلى أنه من المحتمل تكثيف عدد ساعات التصوير للحاق به في شهر رمضان، خاصة أنهم بدأوا تصوير المسلسل مؤخرًا بحسب قوله.

ورفض ناير، إبداء أي تفاصيل عن المسلسل الجديد، واكتفَى بالقول إن العمل سيكون جديدًا ومختلفًا في مضمونه وشكله، وسيحمل قضايا مهمة وشائكة.

وأكد المؤلف عمرو سمير عاطف، أن مسلسل «النهاية» الذي يشهد عودة الفنان يوسف الشريف للشاشة الصغيرة بعد غيابه العام الماضي، شارف على الانتهاء من التصوير، مشيرًا إلى أن طاقم العمل قطع شوطًا كبيرًا في تصوير حلقات المسلسل. موضحًا أنه بعد

ما يقارب الـ3 أشهر على بداية المسلسل، استطاعوا أن ينتهوا من 70% منه مما يجعل أمامهم وقتًا كافيًا لتصوير باقي المشاهد بدون التوتر المُصاحب في كثير من الأحيان أثناء تصوير الأعمال الرمضانية التي تتسابق للحاق بالشهر الكريم.

وأشار إلى أن التصوير لم يتعطل يومًا، ولم يتأثر بحالة القلق والذعر الذي تسببه فيروس كورونا المُستجد.

أما عن المشاهد التي تتطلب تصويرها بالخارج فقال: المشاهد التي تتطلب تصويرها بالخارج في الأردن تم الانتهاء منها، قبيل الإعلان عن فيروس كورونا المستجد. وأكد أنه تتم معاينة جميع أماكن التصوير والتأكد من خلوها من أي مكروبات حفاظًا على سلامة طاقم العمل من فنانين والمصورين وفنيين وإضاءة وكومبارس.

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ويشارك في مسلسل النهاية مجموعة كبيرة من النجوم منهم الفنان عمرو عبدالجليل، باسم مغنية، شريف منير، سهر الصايغ، ناهد السباعي، وإخراج ياسر سامي.

وإن كانت «كورونا» قد نجحت في تعليق حفلات دار الأوبرا المصرية، وأنشطة وزارة الثقافة المصرية، لكنها لم تفلح في تعطيل خط سير العمل داخل معاقلها.

رغم توقف العروض فإن العمل مستمر فى دار الأوبرا المصرية، في أعمال الصيانة

والتطوير، ورفع كفاءة المواقع والمباني الثقافية.

وقد تفقد مؤخرًا الدكتور مجدي صابر، جميع المسارح التابعة للأوبرا في القاهرة والإسكندرية ودمنهور إلى جانب ورش الملابس والديكور ومخازن أجهزة الصوت والإضاءة، ورافقة مسئولي الإدارات الهندسية والسلامة والصحة المهنية.

وشددَّ صابر خلال تفقده، علي إجراء أعمال الصيانة اللازمة لجميع المسارح حتي تكون في أبهي صورها استعدادًا لاستقبال الجمهور فور استئناف النشاط، مشيرًا إلى أنه تمت معالجة الآثار السلبية الطفيفة التى نتجت عن سوء الأحوال الجوية خلال الفترة الماضية. وأكَّد علي التواصل مع وزارة الصحة وبعض الجهات المعنية لتعقيم وتطهير جميع المسارح وأماكن ارتياد الجمهور والزوار حفاظًا على الصحة العامة للعاملين بالأوبرا وروادها.

وعلى جانب آخر أصدرت غرفة صناعة السينما قرارًا بمنع دخول أكثر من 25% إلى قاعات العرض السينمائى لمنع التجمع كإجراء احترازى للوقاية من مرض الكورونا.

يذكر أن فيروس كورونا تسبب في إرباك صناعة السينما الهوليوودية، حيثُ أعلنت استديوهات الإنتاج السينمائي تغييرات في تواريخ إصدار بعض أكبر أفلامها القادمة؛ ويشمل ذلك الفيلم المُنتظر من إنتاج «يونيفرسال ستوديوز»، «F9» الذي تم تأجيله حتى أبريل 2021، وفيلم «مولان» إنتاج ديزني، والذي تم تأجيله إلى أجل غير مسمى، وفيلم من إنتاج MGM، للبطل الأمريكي، «جيمس بوند»، بعنوان (لا وقت للموت)، والذي تم تأخير موعد عرضه من إبريل إلى نوفمبر القادم. إلى جانب شبكة قنوات أمازون، التي أوقفت تصوير مسلسلها الجديد Lord Of The Rings، وشبكة قنوات نتفليكس وApple TV+ كذلك، والذين أعلنوا عن إلغاء استكمال تصوير جميع الأعمال الدرامية التى يتم تصويرها الفترة الحالية على أن تطرح الشهور المقبلة بسبب الوباء.