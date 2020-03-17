صفاء الليثي لـ الوفد: قرار تعليق دور العرض السينمائي والمسرح صائب

أيدت الناقدة صفاء الليثي، قرار تعليق السينما والمسرح، والذي أصدره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 17 من شهر مارس الجاري.

وقالت صفاء في تصريحات خاصة لبوابة الوفد: قرار التعليق دور العرض السينمائي والمسرح صائب تمامًا، ويجب على الجميع أن يتحمل

حتي لا يتفشى مرض كورونا المستجد، وخاصة أن مثل تلك الأماكن لا تكون بها تهوية جيدة، وتنقل الفيروسات بها يكون بشكل كبير.

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وأضافت صفاء، قائلة: عندما عودت من مهرجان الأقصر، قمت بالعزل لمدة 14 يومًا بعيدًا عن عائلتي حتي أحمي نفسي وأحميهم.

وأشارت صفاء إلى أهمية تعويض بعض الأضرار عن طريق المواقع الإعلام الاجتماعية، قائلة: بالفعل قامت بعض الوسائل الإلكترونية والمنصات الرقمية بتعويض الأفلام والمسرحيات وأيضًا الكتب.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، قرر تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر؛ ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وستتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.