أعلنت مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي عن إطلاق صندوق دعم اجتماعي عاجل لصنّاع الأفلام في المملكة العربية السعودية يصل إلى 200 ألف ريال سعودي.
ويهدف صندوق الدعم الاجتماعي لمساعدة صنّاع الأفلام في السعودية ممن تأثر دخلهم بشكل مباشر وبالغ إثر الإجراءات الوقائية الاحترازية لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد. يستهدف الصندوق تقديم معونة مالية مباشرةلأي من العاملين والعاملات في صناعة السينما المحلية، ممن تعطلت أعمالهم او تأثر دخلهم بشكل ملحوظ وباتوا غير قادرين على استيفاء التزاماتهم المعيشية الأساسية او ما يترتب من التزامات صحيّة طارئة.
ويتم التقديم على الدعم عبر الموقع الإلكتروني للمهرجان، ويصل الى خمسة آلاف ريال
وتشدد المبادرة على صنّاع الأفلام بضرورة التقيّد بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والالتزام بعدم مزاولة المهنة طيلة فترة التعليق الرسمي، تأييداً لجهود كبح انتشار فيروس كورونا المستجد.
يذكر أن تم تأسيس مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي في عام 2018، وهي تعنى بدعم قطاع الأفلام في السعودية عبر إثراء المحتوى الفيلمي المحلي وتوسيع الصناعة نحو آفاق دولية. ويرأس مجلس أمنائها سمو وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود.
كانت هذه تفاصيل خبر صندوق دعم اجتماعي لصنّاع الأفلام السعوديين من مهرجان البحر الأحمر السينمائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.