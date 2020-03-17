ماجدة خير الله لـ الوفد: تعليق السينما والمسرح يضر ولكنه ضروري جدًا

أيدت الكاتبة والناقدة ماجدة خير الله، قرار تعليق السينما والمسرح، والذي أصدره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 17 من شهر مارس الجاري. وقالت ماجدة في تصريحات خاصة لـ الوفد: قرار تعليق Advertisements السينما والمسرح جاء متأخرًا قليلًا، ولكنه ضروري جدًا حتي إذ أضر بدور العرض السينمائي والمسرح. السينما والمسرح جاء متأخرًا قليلًا، ولكنه ضروري جدًا حتي إذ أضر بدور العرض السينمائي والمسرح. وأضافت: أمن وسلامة المواطن تضد فيروس كورونا مهم جدًا وخاصة أن خسائر الأرواح لا تقدر بثمن، مشيرة إلى أن تفشي المرض سيتسبب في اضرار وخسائر أكثر بكثير. أن تفشي المرض سيتسبب في اضرار وخسائر أكثر بكثير. يذكر أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، قرر تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر؛ ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وستتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.

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