محمد الروبي لـ الوفد: قرار تعليق السينما والمسرح يحفظ أمن وسلامة المواطنين

أبدى الناقد الفني ،محمد الروبي، تأيده لقرار تعليق السينما والمسرح، والذي أصدره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 17 من شهر مارس الجاري. وقال الروبي في تصريحات خاصة لـ بوابة Advertisements الوفد: قرار سليم مليون المئة، وأنا أوافق على جميع قرارت توخي الحذر حافظًا على أمن وسلامة المواطنين. الوفد: قرار سليم مليون المئة، وأنا أوافق على جميع قرارت توخي الحذر حافظًا على أمن وسلامة المواطنين. وأضاف محمد الروبي، قائلًا: يجب على الجميع أن يأخذ احتياطاته الكاملة لتفشي انتشار فيروس كورونا المستجد، لأن انتشاره سيجعلنا نعاني كثيرًا، وربنا يحفظنا جميعًا. لأن انتشاره سيجعلنا نعاني كثيرًا، وربنا يحفظنا جميعًا. يذكر أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، قرر تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر؛ ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وستتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.

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