فيديو .. مزيكا تطرح برومو أحدث كليبات طارق الشيخ بمناسبة عيد الأم

طرحت شركة مزيكا، برومو أحدث كليبات الفنان طارق الشيخ، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وعلَّقت مزيكا على برومو الكليب، قائلة: قريبًا .. كليب جديد للنجم طارق الشيخ بمناسبة عيد الأم. Advertisements يذكر أن الفنان طارق الشيخ طرح مؤخرًا كليب بعنوان حظي خاني، وهو من إخراج محمد حجازي، والأغنية من كلمات سامح الكومي، وألحان طارق الشيخ، وتوزيع محمد جابر، كما كسَر الكليب حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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