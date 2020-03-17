ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة المصرية ​أمينة​ انها ألغت عدد من اعمالها بسبب فيروس كورونا، طالبة من الجمهور الالتزام بالتدابير الوقائية للحد من انتشار هذا الوباء.

وكتبت أمينة على صفحتها الخاصة: "أنا لغيت شغل كتيير واتأجل شغل أكتر الحمدلله لو سمحتم نلتزم بقواعد واساليب وقايتنا ما فيش أهم من الصحة وربنا يسترها علينا جميعا وتمر الأزمة دى على خير يااارب"

من ناحية أخرى أحيت أمينة مؤخرا حفل "مصرنا" الذي نظمته القبائل العربية، في ستاد القاهرة، وردد الجمهور هتاف "تحيا مصر" خلف أمينة، حيث أكدت الأخيرة على أن جميع المصريين عائلة واحدة تعيش في وطن واحد.

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كانت هذه تفاصيل خبر أمينة تُلغي أعمالها وهذا ما طلبته من الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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