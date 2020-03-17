مي الغيطي تختار الصحراء لعزل نفسها-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ​مي الغيطي​ عدة صور لها برفقة عدد من اصدقائها من منطقة وادي الريان بالفيوم، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلّقت مي على الصور قائلة: "قلنا نعزل نفسنا فى الصحراء أحسن:"، وذلك تجنا لفيروس كورونا الذي بات ينتشر بشكل كبير بين المواطنين.

الجدير ذكره ان مي الغيطي نشرت مؤخرا صورة لها من إطلالتها على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، إرتدت فيها بنطلونا وقميصا قصيرا، فعلق عليها معجب قائلاً :"العيب مش عليكي وعلى اختك العيب على بابا"، وذلك في اشارة منه الى ان ملابسها لا تناسب المناسبة او انها جريئة.

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