ريز ويزرسبون تتحدث عن سبب عدم استخدام الاغراءات الجنسية في مسيرتها

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت النجمة ريز ويزرسبونعن عدم بناء مسيرتها المهنية على استخدام الاغراءات الجنسية فقالت انها منذ ان بدأت في المجال كانت لا تحب ذلك.
وتابعت: عندما جئت الى المجال، كانت هناك كل مجلات الرجال وقيل لنا أن نلبي احتياجاتهم. لم أكن يوما في مجلة مكسيم ولم يتم اختياري أبداً كفتاة مجلة GQ ، وأنا على ما يرام مع ذلك لأن هذه ليست الطريقة التي أردت أن أشاهد بها من قبل الناس. ليس هكذا أرى نفسي. أردت دائمًا أن أكون مضحكة ، هل تعلم؟ ولا يمكن أن تصبح شخص "عفا عليها الزمن" إذا واصلت المرح. خمن ما الذي يصبح "عفا عليه الزمن" ؟ الثديان يذهبان، وجهك يذهب، مؤخرتك تذهب، ولكن يمكنك دائمًا أن تكون مضحكًا. والبطلات بالنسبة لي هن غولدي ، هولي هانتر ، ديان كيتون ، نانسي مايرز فهن ذكيات ومضحكات. "
كلام ريز جاء في لقاء لها مع مجلة فانيتي فير في عدد شهر نيسان/ابريل.
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