ميرنا وليد - بيروت - شددت الممثلة السورية ​عبير شمس الدين​ على الاعتناء بالنظافة الشخصية أولاً والنظافة العامة ثانياً منعاً لانتشار فيروس كورونا الذي بات وباءً عالمياً، امتثالاً لقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام: "النظافة من الإيمان".

وأكدت لموقع "الفن" أن بعض الناس مازالوا يأخذون الموضوع بسخرية، لأنهم غير مدركون لحجم هذه الكارثة التي اجتاحت كل دول العالم.

وقالت: نحمد الله أن الفيروس لم يصل إلى سورية، لكن هذا يشجعنا أكثر على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية كي لا يصل إلينا أبداً.

وأشادت بالقراءات التي اتخذتها الحكومة السورية منعاً لانتشار الفيروس، لكن ذلك لا يكتمل إلا في حال تطبيق القراءات بحذافيرها من كافة الناس.

درامياً، تطل شمس الدين خلال رمضان في عملين هما "يوماً ما" و"الجوكر".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن – عبير شمس الدين تعلق على فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.