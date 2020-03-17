إصابة اول شخص من عائلة مالكة بفيروس كورونا-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أصيب ​كارل فون هابسبورغ​ ب​فيروس كورونا​ واكد ان نتائج اختبارات الكشف عن الفيروس جاءت إيجابية.

كارل يُعرف بالصفة الملكية أرشيدوق كارل من النمسا، هو رئيس أسرة هابسبورغ-لورين منذ 2007 حتى الآن وهو ابن أوتو من هابسبورغ الابن البكر لـكارل الأول إمبراطور النمسا-المجر.

وكارل هو حفيد ​الإمبراطور النمساوي الأخير​، تشارلز الأول، كارل فون َيبلغ من العمر 59 عامًا، وبالتالي يكون بذلك أول شخص من عائلة مالكة في العالم يُصاب بالفيروس، ويخضع كارل الآن للحجر الصحي، وصرح للقناة التلفزيونية النمساوية oe24:أنا بخير، لكن الفيروس مزعج، إنه ليس ​الطاعون الأسود​.

وكشف كارل الأسبوع الماضي، أنه يعاني من أعراض خفيفة لفيروس كورونا، منها السعال والصداع والحمى، وبقي وحيدًا تمامًا في المنزل.

وكان كارل قد حضر حدثًا في سويسرا قبل عشرة أيام تواجد فيه العديد من الإيطاليين.

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