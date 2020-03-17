ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة الأردنية ​صبا مبارك​ صورة لها عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت عليها قائلة: "يوم جديد وتفاؤل وثقة بكل شي حلو جاي، بحبكم وديرو ‏بالكم على حالكم".‏

الا انها تلقّت هجوما لاذعا من قبل احدى متابعاتها التي قالت: "أول شي استري نفسك، أنت مسلمة وعودي إلى الله لأن الدنيا قصيرة ‏والآخرة خير لك من الأولى"، لترد عليها صبا قائلة: "يا ختي حطي كمامة وغسلي إيديكي منيح واتيسري".‏

في المقابل لاقت صورة صبا اعجاب عدد كبير من المتابعين.

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كانت هذه تفاصيل خبر متابعة لصبا مبارك: "استري نفسك"..وكيف ردّت؟-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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