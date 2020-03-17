نداء شرارة تعلن تطوعها لمساعدة المواطنين في الحجر الصحي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت الفنانة الأردنية نداء شرارة، عن تطوعها لأي مؤسسة أردنية تحتاج لأي عمل تطوعي فيه مصلحة عامة في أي زمان و أي مكان.

نداء شرارة، قالت في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”: “أنا متطوعه إذا احتاجت الدولة إلى يد عاملة لتوزيع حاجيات المواطنين الموضوعين في الحجر الصحي من أكل وشرب وغيره”.

وأضافت: “أنا متطوعه إذا الدولة أو أي مؤسسة دعت مكونات المجتمع المدني للمشاركة في حملات التوعية والتنظيف، وغيرهم من مستلزمات الخروج من الأزمة في إطار إستراتيجية وطنية، وأنا متطوعة لكل ما يخدم تعزيز سلوك المواطن ومؤمنه شديد الإيمان بمسؤولية الدولة ودورها الاجتماعي تجاه مواطنيها راجيين أن تعم صفحات الفيس بوك وجميع الصفحات بذلك ولنبتعد عن السخرية فالأمور”.

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وكانت الفنانة الأردنية نداء شرارة قد أحيت مؤخرا ذكرى تتويجها بلقب برنامج The voice، منذ أربع سنوات.

ونشرت صورة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وهي تحمل جائزة The voice، وعلقت عليها قائلة: “وفي مثل هاد اليوم من أربع سنين، أخدت لقب أحلى صوت بالعالم العربي The voice “.

وأضافت: “سنوات مليئة بالتفاصيل بالنجاحات والتحديات، لما ربحت بالبرنامج، كنت عارفه إنه اللقب مجرد لقب وإن الاجتهاد هو أساس الاستمرارية لذا عملت بكل جد وحب حتى أصنع أسم كبير أهم من أني حاصلة على لقب بحبكم و بكبر بمحبتكم ودعمكم شكرًا لكم”.