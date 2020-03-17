شباك التذاكر الأمريكي في أدنى مستوى له منذ 20 عاماً

متابعة بتجــــــــرد: مع التباطؤ الكبير في النشاط بالولايات المتحدة وكندا، في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد، كانت صالات السينما شبه خالية وأغلق بعضها أبوابه، فسجل شباك التذاكر في أمريكا الشمالية أدنى مستوى له منذ 20 عاماً.
ومع إرجاء بدء عرض الإنتاجات الضخمة لتجنب خسارة إيرادات، ومع الإغلاق الكامل أو الجزئي لدور السينما، حققت الأفلام الـ12 الأولى في الترتيب أقل من 51 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، على ما أفادت شركة “أكزبيتر ريليشنز” المتخصصة.
وهذه الإيرادات أقل بمرتين تقريباً عن مداخيل عطلة نهاية الأسبوع الماضي البالغة 93 مليوناً، وهي أقل حتى من تلك المسجلة في عطلات نهاية الأسبوع التي تلت هجمات 11 سبتمبر عام 2011.
وأمر رئيسا بلدية نيويورك ولوس أنجلوس بإغلاق كل دور السينما في المدينتين للجم انتشار فيروس كورونا المستجد، وكان الكثير من المشاهدين في أمريكا الشمالية امتثلوا لتعليمات السلطات بملازمة منازلهم.
وفي ظل هذا الوضع الكارثي تصدر فيلم “أونوورد” من إنتاج “ديزني”، شباك التذاكر للأسبوع الثاني على التوالي مع إيرادات بلغت 10.6 مليون دولار.
وتقدم “أونوورد” على فيلمين جديدين هما “بلودشوت” من بطولة فان ديزل وجمع 9.2 مليون دولار، “ستيل بيليف” الذي حصد 9.1 مليون.
وحل في المرتبة الرابعة “إنفزبل مان” مع إيرادات بلغت 5.9 مليون دولار.
أما المرتبة الخامسة، فكانت من نصيب فيلم التشويق “ذي هانت” الذي حقق إيرادات قدرها 5.3 مليون دولار.
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