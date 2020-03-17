غرفة صناعة السينما تنفي إغلاق دُور السينما في مصر

متابعة بتجـــــــــرد: نفت غرفة صناعة السينما المصرية برئاسة المنتج المصري فاروق صبري ما تردد أخيراً بشأن إغلاق دور العرض السينمائي بعد ظهور العديد من حالات فيروس كورونا في مصر.

وأكدت الغرفة في بيان صادر عنها أن المجلس قرر في جلسته التي عقدت، أمس الاثنين، إلزام السينمات بألا تزيد نسبة الإشغال في كل قاعة عن 35% من إجمالي عدد المقاعد، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للسلامة الصحية لرواد دور العرض السينمائي.

يذكر أن السينمات تعرض حالياً 7 أفلام مصرية هي «لص بغداد، الفلوس، بعلم الوصول، يوم وليلة، بنات ثانوي، رأس السنة، وصندوق الدنيا»، بالإضافة إلى عدد من الأفلام الأجنبية.