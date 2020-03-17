راشيل ماثيوز تنضم إلى قائمة المشاهير المصابين بكورونا

متابعة بتجـــــــــرد: انضمت الممثلة راشيل ماثيوز إحدى بطلات فيلم الأنيميشن 2 Frozen، إلى قائمة المشاهير الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.
وأعلنت الممثلة الأمريكية التي جسدت بالصوت شخصية Honeymaren إصابتها بفيروس «كوفيد 19».
وأكدت صحيفة «ميرور» البريطانية أن ماثيوز لاحظت إصابتها بأعراض الفيروس، فخضعت للفحوصات التي أثبتت أنها تحمل الفيروس وخضعت بعدها للحجر الصحي، وبعدها أعلنت عن مرضها لمتابعيها عبر إنستغرام.
وأكدت للمعجبين بها أنها ستجيب عن جميع الأسئلة والمخاوف التي تراود الناس حول الفيروس، لأنها تود المساعدة بأي طريقة ممكنة.
ووجهت نصائح للجميع وحثتهم على أن يتمتعوا بالذكاء الكبير والمسؤولية الكافية، ودعت لأن يعتني الجميع ببعضهم البعض في ظل الأزمة الراهنة.
وأشارت إلى أن نتائج الاختبار التي تثبت الإصابة بالمرض لا تفعل الكثير، لذلك على من يشعر بالأعراض ولم يستطع أن يخضع للفحص، أن يعالج نفسه عبر العزل المنزلي.
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