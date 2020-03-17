متابعة بتجــــــــرد: طرح المغني المصري محمود العسيلي أحدث كليباته بعنوان “جنة تكفينا” عبر قناته الرسمية على يوتيوب، والذي احتفل مؤخراً، بوصوله إلى مليون مشترك عبر قناته. ويتعاون العسيلي في “جنة تكفينا” مع الشاعرة يمنى العسيلي، ومن توزيع أمير هداية، وإخراج إبراهيم حدرج. يذكر أن آخر أغاني العسيلي كان كليب أغنية جديدة بعنوان “تمثيلية”، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبدالواحد بمشاركة محمود العسيلي، وتوزيع أمير هداية، ومكس وماستر محمد صقر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو – محمود العسيلي يطرح “جنة تكفينا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.