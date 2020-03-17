متابعة بتجـــــــــرد: أصدر قصر بكنغهام اليوم الثلاثاء بياناً أكد فيه أن الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا ألغت حفلات الحدائق التي تقيمها سنوياً وستتوجه إلى قلعة وندسور غربي لندن قبل الوقت المعتاد لذلك، حيث ستقيم فترة أطول من المقرر بسبب المخاوف من فيروس كورونا.
وأضاف القصر “بالتشاور مع الأطقم الطبية والحكومة تقرر إلغاء أو تأجيل عدد من المناسبات العامة التي تضم أعداداً كبيرة من الناس، والمقرر أن تحضرها الملكة وأعضاء آخرون من العائلة المالكة في الأشهر المقبلة”.
كانت هذه تفاصيل خبر الملكة إليزابيث تلغي حفلات الحدائق وتدخل في عزلة بقلعة وندسور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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