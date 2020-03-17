كورونا يؤجل “شرم الشيخ للمسرح الشبابي” لأجل غير مسمى

متابعة بتجــــــــرد: قررت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج المصري مازن الغرباوي تأجيل فعاليات الدورة الخامسة إلى أجل غير مسمى، نتيجة انتشار فيروس “كورونا” المستجد في مصر وعدد كبير من بلدان العالم.
وأعلنت الإدارة، في بيان، أن اتخاذ هذا القرار جاء بعد مشاورات مع الجهات المعنية، وتواصل مستمر مع الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة المصرية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اللذين أكدا بدورهما اهتمامهما بصحة وسلامة وأمن ضيوف مصر.
وقال الغرباوي في تعليقه على قرار التأجيل: “حاولنا تقديم الدورة الخامسة بعد الانتهاء من تحضيرات هذه الدورة، إلا أن انتشار الفيروس في العالم كله صعّب إقامتها، ولكني أود توجيه الشكر لتفهمكم لهذا القرار، ونتمنى أن نعود قريباً لاستكمال التعاون المبرم مع الفرق المسرحية والنجوم، الذين كانوا يستعدون للمهرجان وفعاليات دورته الخامسة.”
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