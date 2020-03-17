للحد من كورونا.. الهند تغلق المتاحف والمعالم السياحية

متابعة بتجـــــــــرد: أغلقت السلطات الهندية كل المتاحف والمعالم السياحية في البلاد، بما في ذلك ضريح «تاج محلّ» الشهير، أمام الزوار اعتباراً من اليوم، وذلك في إطار الجهود الرامية للحدّ من تفشّي وباء كورونا المستجدّ.
وقال وزير السياحة براهلاد باتيل في تغريدة على تويتر إن كل المعالم التي يتم الدخول إليها مقابل بدل مالي وكل المتاحف تلقت أمراً بإغلاق أبوابها حتى 31 مارس الجاري.
وتعتبر الهند، البالغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، ثاني دولة في العالم من حيث عدد السكان بعد الصين، وقد سجّلت حتى اليوم 114 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينها حالتا وفاة.
وسبق للسلطات أن أغلقت غالبية المدارس والمرافق الترفيهية في البلاد، بما في ذلك دور السينما، كما علقت إصدار التأشيرات السياحية واتخذت إجراءات عدة أخرى للحد من تفشي الوباء.
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