دانيال رادكليف: هاري بوتر حولني إلى مدمن كحول

متابعة بتجـــــــــرد: ألقى الممثل الشاب دانيال رادكليف، باللوم على شخصية هاري بوتر، التي قدمته إلى عالم الشهرة والنجومية. وأكد على أنها السبب في تحوله إلى شخصٍ مدمن على الكحول.

ضريبة الشهرة

قال رادكليف، الذي يبلغ من العمر 30 عاماً، في مقابلةٍ إعلامية، إن “لعب دور الساحر الصغير، وضعه محل اهتمام الجمهور. وبدلاً من أن يشجعه هذا الاهتمام على تهذيب سلوكه، دفعه إلى إدمان الكحوليات”.

الممثل الشاب، قدم 8 أجزاء من أفلامٍ، تنتمي إلى فئة الفانتازيا، على مدار أكثر من 10 أعوام. وهو أوضح أن “توجهه نحو شرب الكحوليات ارتفع مع قرب انتهاء تصوير هاري بوتر”.

وصلت ذروة إدمان بطل هاري بوتر على الكحول بعد انتهاء عرض السلسلة بفترةٍ وجيزة، أي بالتزامن مع إصابته بحالٍ من الذعر والتخوف، عما سيفعله بعد ذلك. إذ لم يكن قادراً على البقاء واعياً لفترةٍ طويلة.

دعم الأسرة والأصدقاء

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تحدث رادكليف، عن أسرته وأصدقائه، الذين “ساعدوه على اجتياز هذه المرحلة العصيبة. وأرشدوه إلى طرق متابعة حياته من منظورٍ صائب”. وأكد على أنه “حاول التوقف عن الشرب مراتٍ عدة، ونجح في النهاية من خلال مساعدتهم”.

وأشار نجم هاري بوتر إلى أنه استطاع التعامل مع مغريات الشهرة بفضل بقائه في بريطانيا، وبجهود والديه. وأعرب عن تفهمه للأسباب التي “دفعت ممثلين صغار آخرين إلى تعاطي المخدرات في السنوات التي تلت نجوميتهم المبكرة”.

سلسلة هاري بوتر

حققت سلسلة أفلام هاري بوتر نجاحاتٍ ضخمة، على مدى سنوات عرضها حتى اليوم. وتمتع رادكليف الطفل ذو النظارة الطبية المميزة، بشعبيةٍ عريضةٍ على مستوى العالم. وعاش مع هذه التجربة بتأثيراتها الإيجابية والسلبية. وكادت أن تقضي الشهرة عليه، كما قضت على آخرين، ممن نالوا قسطاً وافراً من الشهرة في سنٍ مبكرة.

لم يرغب والدا دانيال أن يخوض مجال التمثيل، ويقدم دور هاري بوتر، لأن عقود الفيلم كانت تلزمه بتقديم كافة أجزاء السلسلة، في الوقت الذي كان يعاني فيه من اضطرابٍ عصبيٍ مزمن.

يشار إلى أن أفلام هاري بوتر اقتبست من سلسلة روايات أميركية ناجحة تحمل الاسم نفسه، لكاتبة الفانتازيا الشهيرة جوان راولينغ أو (ج.ك. راولينغ) وانتهت عام 2011.