نهال عنبر عن خطوبة ياسمين صبري: أحمد أبو هشيمة عريس "ميترفضش"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أعربت الفنانة المصرية نهال عنبر، عن استيائها بسبب الأقاويل التي يتم تداولها على الفنانة ياسمين صبري بمناسبة خطوبتها على رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، وفقالت: "كل واحد يخليه في حاله".

وقالت نهال عنبر، في لقاء مع "فوشيا" على هامش حضورها عرض أزياء المصمم محمد شهبندر الذي أقيم في إحدى فنادق القاهرة إن أحمد أبو هشيمة عريس لا يرفض، متابعًة: "لو أي واحدة من اللي بينتقدوا دول لو جالها أحمد أبو هشيمة هتقول آه وتوافق".

وأردفت: "بلاش نقعد نتكلم على غيرنا، والدخول في الحياة الشخصية لياسمين صبري أو غيرها مرفوض تمامًا ولا أحب أن يتكلم فيها وكل واحد حر في اختياراته وبنتمنالهم الخير كل واحد في حاله إحنا مالنا".

وعن أزمة الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز مع شقيقها الفنان وائل عبدالعزيز على خلفية علاقة الحب التي تجمعها بالفنان أحمد العوضي مؤخرًا قالت: "بردوا إحنا مالنا دي خلافات عائلة هما يحلوها مع بعض مبحبش حد يتدخل في الحياة الشخصية أو يخليها للعامة".

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وأوضحت أنها تشارك في مسلسلين في دراما رمضان المقبل لافتة إلى أنها تقدم دور "الأم" في المسلسلين وهما "وصل أمانة" وهي أم الفنان مصطفى خاطر، و"فرصة تانية" وهي أم الفنانة ياسمين صبري التي تمر بأحداث كثيرة وتخاف على ابنتها.

وحرص على حضور عرض أزياء المصمم محمد شهبندر العديد من نجوم الفن، وكان من بين الحضور الفنانة وفاء عامر، نرمين ماهر، نرمين الفقي، هايدي موسى، هبة السيسي.

وكان من بين الحضور أيضًا الفنانين نهال عنبر وبدرية طلبة وراندا البحيري ومنة عرفة وجيهان خليل وإيناس النجار والمطربة هدى والفنانة اللبنانية نانيتا، وخبيرة الإتيكيت والبروتوكول هالة العزب، وخبيرة التجميل والإعلامية رحاب محمد، وملكة جمال العرب علياء كامل، وملكة جمال مصر للموضة والإعلام جودي محمد.

وأحيا الحفل المطربة شاهيناز، والمطرب عمر كمال، ونجمة ستار أكاديمي هايدي موسي، وقدم الديفيليه الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي برفقة الإعلامية مروة سلامة والإعلامي كريم أسامة.