والد قتيل فيلا نانسي عجرم يعزل المحامية رهاب بيطار.. هل هناك تسوية؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن والد محمد الموسى قتيل فيلا "نانسي عجرم"، عزل المحامية رهاب بيطار وإيقافها عن المواصلة في استلام قضية نجله دون كشف الأسباب.

وقال والد محمد الموسى، فى فيديو ظهر من خلاله عبر موقع تويتر، للإعلان عن عزلها من القضية:"تم عزل الدكتورة رهاب بيطار، كمحامية عن المرحوم محمد، ولها جزيل الشكر".

من جانبها، نشرت الدكتورة رهاب، عبر فيسبوك آية قرآنية :" قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب"، وهو ما فسره المتابعون بأنها ترد على قرار والد قتيل فيلا نانسي عجرم خصوصا بعد المجهود الكبير الذي بذلته منذ بداية القضية.

وأثار قرار والد الموسى صدمة بين المتابعين، خاصة وأنه جاء في المراحل الأخيرة من القضية، ووجه الجمهور العديد من التساؤلات التي تتعلق بقراره "الغريب"، مشيرين إلى أن هناك قصة تُحاك لإنهاء القضية بعيدا عن المحامية التي أعلنت أمام الجميع أنها ستصمد حتى تنال أسرة القتيل حقها القانوني، رغم الضغوطات التي تتعرض لها.

وتعرض والد القتيل لانتقادات بين عدد من المتابعين، ووجهوا له الاتهامات بأنه وافق على تسوية معينة بعيدا عن المحامية التي كان لها دور كبير في إثارة حادثة القتل أمام الإعلام بكل تفاصيلها ولم تبخل على الجمهور بمعلومة واحدة.

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كما وجه متابعون تساؤلا للمحامية رهاب بيطار حول سبب إنهاء مهمتها في القضية، وطلبوا منها أن تكشف الحقيقة بكل شفافية

وكان آخر ما كشفته المحامية رهاب، عن قضية الموسي، هي نتيجة التقرير الطبي الذي صدر بعد تشريح جثمان محمد الموسى قبل أيام.

وقالت بيطار عبر حسابها بتويتر إن ‏الوفاة ناتجة عن نزيف دموي وتهتك دماغي سببه تعدد المرامي النارية، بينما لم تكشف المزيد من التفاصيل.

وكانت المحامية رهاب البيطار، قد تقدمت في 13 فبراير الماضي، بطلب لإعادة تشريح جثة محمد الموسى، قائلة عبر تويتر: "لقد تقدمنا بطلب تشكيل لجنة من أطباء شرعيين لإعادة الخبرة الطبية، وقد وافق القاضي منصور على طلبها".

وتعود تفاصيل الجريمة لـ5 يناير الماضي، حين أطلق الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، 17 رصاصة على الشاب محمد الموسى الذي اقتحم مسكنه، بينما ذكرت مواقع التواصل الاجتماعي، أن القتيل كان يعمل في الفيلا في حين قالت أسرة نانسي أنه أقدم على السرقة وقتله فادي الهاشم دفاعا عن النفس.