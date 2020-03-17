mbcمصر تُطلِق حملتها التوعوية لمكافحة كورونا

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""الخليج 365"" من بيروت: أطلقت قنوات "MBC مصر"، عبر شاشتها وموقعها الرسمي على YouTube، وصفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي حملتها الإعلامية التوعوية المُكثفة تحت شعار "خليك في البيت"، من أجل تشجيع المواطنين على البقاء في المنازل منعاً للتجمعات وحرصًا على السلامة العامة وعدم نقل وانتشار فيروس "كورونا" المُستجد.

وترفع الحملة الجديدة التي تُطلقها "MBC مصر"، شعار "علشان صحتك..علشان حياتك.. علشان أولادك، علشان بلدك.. "خليك في البيت".

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هذا وتُقدم قنوات "MBC مصر"، عبر برامجها المُختلفة "صباحك مصري" مع هشام عاصي و"حديث المساء" مع ياسمين عز، و"يحدث في مصر" مع شريف عامر، و"الحكاية" مع عمرو أديب، مُتابعات دقيقة لتطورات الفيروس المُستجد في مصر والعالم، وترصد عبر نُخبة من الأطباء والمتخصصين كل الأثار الناجمة عنه وكيفية التوعية والتعامل السليم معه وأفضل طرق الوقاية وأهمها البقاء في المنازل.

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