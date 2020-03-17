أمينة تستعد لإطلاق أغنيتها في عيد الأم

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""الخليج 365"" من بيروت: انتهت الفنانة أمينة من تسجيل أغنيتها الجديدة بعنوان "ادعيلي يا أما"التي ستُطلقها لمناسبة عيد الأم. وهي من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد عبدالمنعم، وتوزيع خالد نبيل.

وشرحت أنها انتهت من التسجيل في الاستديو مع مهندس الصوت خالد رؤوف، واتفقت مع مدير أعمالها سامح علي والمونتير تامر سليم على تصويرها بطريقةٍ مختلفة عن السائد في الفيديوكليبات. حيث ستكون الفكرة جديدة بالتعاون مع عدد من النجوم، ليكون الكليب مفاجأة للجميع، واعدة بطرحه قريباً عبر قناتها الخاصة على YouTube، وعدد من القنوات التلفزيونية

وأضافت: "أحرص في كل عام على تقديم أغنية لست الحبايب لأنها من أهم الأشخاص في حياة كل منا. فمن فقد أمه يشعر بحجم الحاجة لوجودها ولدعائها المستجاب دوماً. ومن هنا جاء التركيز فكرة "دعاء الأم" في الفيديو كليب.