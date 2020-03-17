شكرا لقرائتكم خبر عن ورطة الأعمال الفنية بسبب قرار إيقاف الطيران فى مصر.. وهؤلاء المتضررين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أمس الاثنين، تعليق حركة الطيران فى كافة المطارات المصرية بداية من بعد غدا الخميس، على أن يستمر الأمر حتى يوم 31 مارس الجارى، ضمن الإجراءات الوقائية لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد، وهذا القرار ألقى بظلاله على الأعمال الفنية التي يتم تصويرها في الوقت الحالي خاصة التي تعتمد على سفر الفنانين من دولة إلى أخرى.

وفور إعلان رئيس مجلس الوزراء القرار، وجد صناع عدد من المسلسلات التي يتم تصويرها حالياً أنفسهم في ورطة حقيقية فالبعض منها يتم تصويرها خارج مصر ويقوم ببطولتها فنانين مصريين وذلك سيتطلب سفرهم من مصر، إضافة إلى أعمال أخرى تتطلب أحداثها السفر إلى أوروبا لتصوير عدد من المشاهد هناك، ولذلك تواجد هذه الأعمال صعوبات كبيرة قد تجعل الحل هو إيقاف التصوير.

أول الأعمال التي تضررت بسبب قرار تعليق حركة الطيران في مصر هو برنامج أحمد السقا الجديد "مين يغلب السقا" الذي يتم تصويره في العاصمة اللبنانية بيروت للعرض في شهر رمضان المقبل، حيث توقف تصوير الحلقات ليس فقط بسبب القرار المصري وانما أيضاً بسبب قرار الحكومة اللبنانية بتعليق الطيران مع عدة دول من ضمنها مصر طوال الأسبوعين المقبلين، ولذلك لن يستطيع السقا استكمال تصوير باقي الحلقات التي يستضيف فيها نجوم مصريين.



احمد السقا

مسلسل "اختراق 2" توقف تصويره بسبب قرارات تعليق الطيران، لاسيما وأن العمل معظم أبطاله فنانين سعوديين إضافة إلى تطلب أحداثه السفر إلى السعودية لتصوير عدد من المشاهد هناك، وشهدت الأيام الماضية تصوير بعض المشاهد في مصر وكان صناع العمل ينتظرون حضور الفنانين السعوديين إلى مصر لاستكمال التصوير ولكن جاء تعليق حركة الطيران لتبعثر الأوراق وتجع مصير العمل غامضاً.



مسلسل اختراق 2

Advertisements

"اختراق 2" بطولة الفنان السعودى طلال السدر، وأحمد عيد، مى سليم، وراندا البحيري، والسوري نضال نجم، والفنان السعودى محمد العيسي والمذيعة مها منصور، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج أحمد حسن ومقرر عرضه على التليفزيون السعودى في شهر رمضان المقبل.

ويعيش القائمون على مسلسل "اسود فاتح" للنجمة اللبنانية هيفاء وهبى الذى يتم تصويره في العاصمة اللبنانية بيروت، حالة من القلق جراء قرار تعليق الطيران سواء في مصر أو لبنان، خاصة وأن هناك فنانين مصريين متواجدين في القاهرة حالياً ولديهم عدد من المشاهد مقرر تصويرها هذه الأيام، ويعمل صناع المسلسل على تصوير المشاهد الحالية بالنجوم المتواجدين في بيروت إلى حين اشعار آخر ولكن في حين تمديد قرار تعليق الطيران سيصبح الأمر ورطة حقيقة وقد يتوقف العمل.



هيفاء وهبى

مسلسل "أسود فاتح" تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفاء وهبى وسلامة وروجينا وأحمد فهمي ومعتصم النهار وصبري فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندي وحنان سليمان ونانسي صلاح وناصر سيف ومحسن منصور ونبيل نور الدين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق.

مسلسل هجمة مرتدة" قد يكون من الاعمال المتضررة من قرار تعليق حركة الطيران في مصر خاصة وأن الأحداث تتطلب السفر الى دولة أوروبية لتصوير عدد من المشاهد هناك، إلا أن صناع العمل سيستمرون في تصوير المشاهد داخل مصر حتى تنتهى فترة التعليق ولكن في حالة مد هذا القرار سيكون صناع العمل في أزمة وهذه الأمور ستكون أكثر وضوحاً خلال الفترة المقبلة.

"هجمة مرتدة " تأليف باهر دويدار وإخراج احمد علاء يشارك فى بطولته بجانب أحمد عز كل من هند صبرى، هشام سليم وماجدة زكى والفنان صلاح عبد الله ومحمود البزاوى والشاب خالد أنور ومحمد جمعة ومايان السيد وأحمد فؤاد سليم وهناك مجموعة كبيرة من الشباب.