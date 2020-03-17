شكرا لقرائتكم خبر عن قبل طرحها بيومين.. المطرب الشعبى طارق الشيخ يروج لـ"وردة البيت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب طارق الشيخ بوستر أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "وردة البيت"، وهى نفس عنوان الألبوم، وصور الشيخ الأغنية على طريقة الفيديو كليب، ومن المقرر طرحها بعد غد الخميس على عدد من القنوات، وهى من كلمات والحان عزيز الشافعى وتوزيع كريم عبد الوهاب، وإخراج محمد القاضى، وإنتاج محسن جابر ومصطفى السويفى الذى يقدم الشيخ بشكل جديد، وتم تصويرها فى ستوديو مصر واستغرق التصوير يوم كامل، وتدور فكرتها فى إطار الدراما التى تمس كل إنسان فقد عزيز عليه، وتواكب العديد من المناسبات والظروف التى يمر بها كل إنسان بحسب تصريحات صناعها.





ويتعاون طارق في ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين من ضمنهم عزيز الشافعى وأشرف البرنس وطه الحكيم وتامر حجاج، وعصام حجاج وكريم عبد الوهاب وسيد شعبان عبدالرحيم واحمد امين وسامح الكومى وفضل الراوى وصلاح مندى ومحمد النجار واسلام شيبسى ويشمل 8 أغانى متنوعة .





وحرص ”الخليج 365” مؤخرا على التواجد مع طارق الشيخ أثناء تصوير كليبه الجديد الذى يحمل إسم "الناس المكشرين" داخل ستوديو مصر والأغنية من ألحانه وكلمات محمد النجار وتوزيع اسلام شيبسى ومدير تصوير رامى عادل ومهندس ديكور كامبا ومن إخراج محمد القاضى واستغرقت تصويرها أكثر من 18 ساعة داخل إحدى الحارات باستديو مصر وتحمل الاغنية طابع الفرفشة .

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وقال طارق الشيخ فى تصريحات سابقة إن الأغنية الشعبية تمر بحالة من التدهور خاصة بعد غياب الشريط والسى دى واستحواذ السوشيال ميديا على المجال، التى من خلالها قضت على عدد من المطربين الذين كانوا يتمتعون بشعبية كبيرة، بالإضافة إلى ظهور اليوتيوب الذى لا يحمى حقوق الملكية للأغنية.

وأضاف أن هناك عددا من الألوان الغنائية، التى قد تختفى بعد فترة بسبب قلة مصداقيتها من كل شىء، سواء اسم مطرب أو أغنية أو مؤلف وغيره ومنها المهرجانات.

ويعد طارق الشيخ من المطربين الشعبيين المتميزين الذين قدموا عدد من الأعمال الناجحة فى مشوارهم الغنائى خاصة أنه يتميز بصوت قوى عن غيره من مطربين جيله.