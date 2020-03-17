شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج ديستين دانييل كريتون يعلن نجاته من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع justjared أن المخرج ديستين دانييل كريتون ، مخرج فيلم Shang-Chi القادم نجاته من الإصابة بفيروس كورونا، حيث قام بعمل اختبار لكن النتيجة ظهرت سلبية وذلك بعدما شك في إصابته نتيجة اختلاطه بمصابين محتملين.

الأصابة بين المشاهير بفيروس كورونا بدأت تتوالي حيث أعلنت صباح اليوم الثلاثاء الممثلة راشيل ماثيوز إحدى بطلات فيلم الأنيميشن Frozen II والتي جسدت صوت شخصية Honeymaren إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وهي الفنانة التي سبق وأن قدمت فيلم الرعب Happy Death Day 2U والذي يأتى الجزء الثانى استكمالًا لأحداث الأول الذي صدر عام 2017، ويدور حول فتاة تعيش في دوامة، إذ تعيش اليوم نفسه كل يوم، وفي أحد الأيام يحاول أحد الأشخاص قتلها، إلى أن تكتشف هويته.

في سياق متصل قررت شبكة Disney Plus، طرح فيلم الأنيمشن Frozen 2، على شاشتها قبل الموعد المحدد بـ حوالى الـ 3 شهور، على أن يتوفر فيلم الأنيمشن في كندا وهولندا وأستراليا ونيوزيلندا يوم الثلاثاء 17 مارس الجارى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " variety"، وذلك في محاولة منهم لـ مفاجأة العائلات "ببعض المرح والفرح خلال هذه الفترة الصعبة"، في إشارة إلى وباء COVID-19 العالمي، الذي أعلن بسببه يوم الجمعة حالة طوارئ وطنية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ديزني بوب تشابيك في بيان: "فيلم الأنيمشن "Frozen 2"، له قاعدة جماهيرية كبيرة، بـ جميع أنحاء العالم من خلال مواضيعها القوية للمثابرة، والمهمة لـ الأسرة، ويسعدنا أن نتمكن من مشاركة هذه القصة في وقت مبكر مع مشتركي Disney + فى المنزل على أي جهاز".

ويعتبر الجزء الثانى من العمل استكمال لرحلة نجاح فيلم الرسوم المتحركة "Frozen" والذى تخطت إيراداته المليار و276 مليون دولار، بينما وصلت تكلفته 150 مليون دولار، وطرح فى 19 نوفمبر من عام 2013.

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وتوسعت مبيعات التذاكر شركة ديزنى الشهيرة فى عالم الرسوم المتحركة، بالمنافسة الشرسة بفيلمها لينضم لقائمة الكبار التى يتصدرها فيلم Avengers: Endgame وفيلم Aladdin، وToy Story 4، وThe Lion King، Captain Marvel..

كما نجحت شركة ديزنى فى تحقيق رقم قياسى جديد، بتربعها على عرش أكثر الاستوديوهات تحقيقاً للأرباح، بعد أن تخطت أرباحها حاجز الـ10 مليار دولار فى بداية ديسمبر الماضى.

ويعد فيلم Frozen 2 ثامن أعلى فيلم تحقيقاً للأرباح خلال العالم داخل أمريكا الشمالية، بعد أن تجاوزت افتتاحيته حاجز الـ 367 مليون دولار محليا، و600 مليون دولار عالمياً، وتربعت الصين فى صدارة الدول الأكثر تحقيقاً للأرباح برصيد 111.5 مليون دولار من إجمالى المليار دولار.

وفى الجزء الثانى من الفيلم انطلقت الشخصيات الرئيسية "إلسا" و"آنا" و"كريستوف" و"أولين سفين" ورجل الثلج "أولاف"، فى رحلة جديدة لمساعدة إلسا على اكتشاف سر مملكتهم "أريندل"، وفهم سبب ولادتها وامتلاكها قوة السحر.