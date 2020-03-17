شكرا لقرائتكم خبر عن "جنة تكفينا".. محمود العسيلى يطرح أحدث كليباته (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب محمود العسيلى أحدث كليباته الغنائية بعنوان "جنة تكفينا"، ويتعاون فيها العسيلى مع الشاعرة يمنى العسيلى، ويتكتم النجم الغنائى عن مدى قربه من الشاعرة حتى تكون مفاجأة، ويتولى ألحانها محمود العسيلى، من توزيع أمير هداية، إخراج إبراهيم حدرج.

ووصل النجم محمود العسيلى مؤخراً، إلى مليون مشترك عبر قناته على "يوتيوب"، حيث احتفل العسيلى بهذا الرقم الجديد عبر حسابه على "تويتر"، ونشر فيديو الإحتفال بوصوله لمليون مشترك معلقا "احب اشكر كل واحدو واحده اشتركوا فى قناتى وإن دا ماكنش هيحصل من غير دعمكم وإيمانكم بالمحتوى اللى أنا باقدمه.. دا مشروع ابتديناه سوا وهانكمل فيه سوا بإذن الله.. يا رب دايما أكون عند حسن ظنكم وأفضل اقدملكم احلى حاجة جوايا ونكبر اكتر مع بعض".

من ناحية أخرى العسيلى انتقد قرار وقف مطربى المهرجانات، مطالبا بضرورة توفيق أوضاعهم من خلال رقابة عادلة ومضبوطة على المحتوى بدلا من دبح جيل كامل، وكتب محمود العسيلى، عبر حسابه على تويتر: "يعنى ايه إن احنا ممكن فى سنة 2020 نمنع نوع كامل من المزيكا ولا وايه اكتر نوع مزيكا مسموع فى الشارع المصرى.. ليه منقننش الأوضاع والبلد تكسب منهم فلوس وهما يعمله فلوس ويبقى فى رقابة عادلة ومظبوطة على المحتوى بدل ما ندبح جيل كامل فيهم ناس موهوبين بجد وان كانوا قلة".

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ورد العسيلى على أحد المغردين يطالب بمنع المهرجانات بسبب عدم توافقها مع الذوق العام، قائلاً: "بالأرقام والانتشار احنا اللى مش متوافقين مع الذوق العام".

يذكر أن آخر أغانى محمود العسيلى كليب أغنية جديدة بعنوان "تمثيلية"، وهى من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد بمشاركة محمود العسيلي، وتوزيع أمير هداية، ومكس وماستر محمد صقر.