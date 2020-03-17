شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد نور يطرح أغنية "أمى" من فيلم "ورق جمعية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب محمد نور أغنية "أمى" من فيلم "ورق جمعية" المقرر طرحه قريبا في دور العرض السينمائى وهى من كلمات أحمد علاء الدين وتوزيع زووم وألحان محمد نور.

وتدور أحداث فيلم "ورقة جمعية" داخل إحدى الحارات الشعبية في مصر، ولكل بطل قصة تجمعه بمن حوله، وتجسد لوسي بطلة الفيلم خلال العمل دور "أم عبدالله" الودودة التي تحب الخير لكل من حولها، وتقدم المساعدات التي تعم عليها بالخير عندما تتعرض لمشكلة ما.

ويشارك في بطولة "ورقة جمعية" لوسى، أحمد صيام، محمود فارس، سهر الصايغ، محمد عادل، حنان سليمان، ناهد رشدي، وشيرين الجمل، من إخراج أحمد البابلى.

محمد نور أحد أعضاء فريق واما، وكان قد طرح أحدث كليباته مؤخرا بعنوان "شمس بحر"، من ضمن ألبوم "الصيف ابتدى"، وذلك عبر قناته على موقع يوتيوب، وهى من كلمات تامر حسين، وألحان خالد عز، وتوزيع نادر حمدى، وإخراج جون بيريز، وتم تصويره فى مدينة إبيزا الإسبانية.

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ألبوم "الصيف ابتدى" يضم 10 أغنيات، وهى: "شمس بحر"، و"الله ع الجمال"، و"على فكرة"، و"كترت حكاياتى"، و"يلا نرقص"، و"بتحبى نفسك"، و"اسمها إيه"، و"بنتهرب"، و"فطومة"، وهو إنتاج مشترك بين "نجوم ريكوردز" و"هاى واى".

وتم التعاون فى الألبوم مع مجموعة من الشعراء، مثل: تامر حسين، نادر عبد الله، أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، هانى رجب، جمال الخولى، أما الملحنون خالد عز، تامر عاشور، مديح حسين، إيهاب عبد الواحد، رامى جمال، أحمد فهمى، محمد يحيى، بينما التوزيع الموسيقى فكان من نصيب أمين نبيل، توما، إيهاب فاروق، ونادر حمدى.

ويعتبر فريق واما واحدًا من أبرز الفرق الغنائية، ويتكون من الفنانين: نادر حمدى، وأحمد فهمى، ومحمد نور، وأحمد الشامى.

يذكر أن آخر أعمال محمد نور كان ألبوم "مسا مسا"، والذى حقق ردود أفعال إيجابية، وضم 10 أغنيات بين الدراما والحزن والرومانسى والمقسوم والهاوسات، وهى: "مسا مسا" و"حبيت معاك" و"إنسانى وخليك بعيد" و"مدرس جغرافيا" و"غايب عن عينى" و"موحشتنيش إزاى" و"متعودتش على الأيام" و"لو على الفراق" و"اتاثرت بيك" و"عليا".