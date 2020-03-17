شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تفاصيل تسجيل الراقصة جوهرة أولى أغانيها "stop" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الراقصة جوهرة من تسجيل أول أغنية تحمل اسم "stop"، يشاركها فى الغناء اثنان من المطربين الشعبيين، والأغنية من كلمات وألحان عصام شعبان، وتوزيع الموسيقى مصطفى أبو عبير، ومن المقرر أن يتم طرحها على طريقة الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة.

جوهرة والشاعر عصام شعبان

وقال مؤلف الأغنية الشاعر عصام شعبان، لـ"الخليج 365"، إن الأغنية ستكون باللهجة المصرية وستقدم بشكل مقسوم سريع يحمل طابع راقص، وكلماتها تميل للكوميديا، معربا عن سعادته بأن تكون أول أغنية تغنيها جوهرة من كلماته.

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الشاعر عصام شعبان وجوهرة

وخلال الأيام الماضية أثارت الصور التي كشف عنها مطرب المهرجانات عمر كمال مع الراقصة جوهرة، التساؤلات حول ارتباطهما، لكن جوهرة نفت تلك الشائعات والأقاويل، وصرحت لـ الخليج 365" إن مسألة ارتباطهما غير واردة حاليًا، مشيرة إلى أنها تفكر في عملها فقط، وتسعى حاليًا لاستعادة مكانتها في الرقص الاستعراضي بعد فترة غياب.



جوهرة وفريق أغنية stop

وأوضحت جوهرة أنها التقت عمر كمال صدفة في أحد الكافيهات وطلب أن يلتقط معها عدة صور بصحبة مدير أعمالها، مضيفت أنها شعرت بالغضب بعدما أبلغها المقربون أن هناك أخبارًا تفيد بخطوبتها من عمر كمال، وهو أمر عارٍ من الصحة.



جوهرة

ووجهت الراقصة جوهرة رسالة إلى جمهورها من خلال مقطع فيديو لـ ”الخليج 365” قائلة: "أهلا ”الخليج 365” أهلا بالجميع شكرا لأنكم تشاهدوني الأن، أريد أن أشارككم أخباري حالياً، أنا أعمل حالياً علي أغنية جديدة، أنا لست مغنية ولكنني أحاول.. شكرا لدعكم وحبكم وكل ما تفعلونه من أجلي أنا احبكم ، أنا هنا أقوم بالعديد من العمل علي مشاريع جديدة من أجلكم أتمني أن تعجبكم واتمني ألا أخذلكم ..شكراً".

كما نفت جوهرة الأخبار التي تطاردها كل فترة عن زواجها من مدير أعمالها باسم عبد المنعم، موضحة أنها أخبار مفبركة، مضيفة أنها تعتبر باسم أخا وصديقا لها، حيث ساعدها في عملها ووقف بجانبها، وتستعد جوهرة لعمل غنائى جديد تقدم من خلاله عدة رقصات مختلفة واستعراضية، ستكون مفاجأة على حد قولها.