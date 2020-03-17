شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Cats يحصد 6 جوائز من جوائز التوتة الذهبية للأسوأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت إدارة جوائز التوتة الذهبية للأسوأ 2020 عن فوز فيلم Cats والذي قدم في 2019 بـ 6 جوائز دفعة واحدة حيث نال الفيلم أسوأ صورة وأسوأ ثنائي وأسوأ مخرج للمخرج توم هوبر، وأسوأ سيناريو وأسوأ ممثلة مساعدة للممثلة ريبيل ويلسون وأسوأ ممثل مساعد للممثل جيمس كوردن.

فيلم Cats من بطولة إدريس البا، إيان ماكلين، ريبيل ويلسون، جودي دينش، تايلور سويفت، جيمس كوردن، راي وينستون، فرانشيسكا هايوارد، جنيفر هدسون، لوران بورجوا، ميت مولي، لوري ديفيدسون.

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يدور فيلم Cats حول قبيلة من القطط تسمى Jellicles، التي تقرر سنويًا أي واحد سيصعد إلى طبقة أعلى وهى Heaviside، ومن ثم يعود إلى حياة Jellicle من جديد، العمل من إخراج توم هوبر، الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع تى اس إليوت، لي هول، أندرو لويد ويبر وحقق 74 مليون دولار فقط في شباك التذاكر حول العالم.

فيما نال جون ترافولتا جائزة أسوأ ممثل عن دوره في فيلم Trading Paint، بينما نالت الممثلة هيلاري داف جائزة أسوأ ممثلة عن دورها The Haunting of Sharon Tate.

وكشفت إدارة الجائزة عن الجوائز دون إقام حفل للكشف عن القائمة كما هو متبع وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.