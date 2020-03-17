شكرا لقرائتكم خبر عن ايمى آدامز تتطوع لقراءة قصص للأطفال المتضررين من فيروس كورونا .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأت النجمة إيمى آدامز، إلى طريقة مبتكرة من أجل مساعدة الأطفال، وحتى لا يفقدون التعلم والطعام الصحى في وقت أدت فيه مخاوف من تسبب وباء كورونا فى إغلاق عدد من المباني، بما في ذلك المدارس.



ايمى آدامز

ايمى آدامز أعلنت عبر حسابها على "انستجرام"، تعاونها مع جينيفر جارنر، مع شركة للنشر والتعليم والإعلام العالمية للأطفال ، واطلقوا هاشتاج #SaveWithStories ، وهو اطلاق قصص للأطفال في المنازل.

وقالت آدامز عبر مقطع نشرته على حسابها على انستجرام، "قررت الانضمام أخيرًا لتسليط الضوء على الأطفال فى جميع أنحاء البلاد الذين يحتاجون إلى مساعدتنا ودعمنا خلال هذه الفترة العصيبة".

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وتابعت، "أنا وصديقي جينيفر جارنر ، أطلقنا هاشتاج SAVEWITHSTORIES مكان لمشاهدة المشاهير المفضلين لديك يقرأون كتب أطفالك المفضلة."

وأضافت، "بموجب المبادرة، سيشارك الممثلون، بالإضافة إلى أصدقائهم كتبهم وقصصهم المفضلة على انستجرام وفيس بوك، لتوجيه التبرعات لإنقاذ الأطفال ومرضى فيروس كورونا .. إضافة إلى ذلك، تقوم شركة Scholastic بتأمين عدد من العناوين من مكتبتها ليتم تمييزها كجزء من المبادرة"

وأعلنت آدامز أن الهاشتاج سيوفر كتبا وأنشطة تعليمية وألعابا تتناسب مع كافة أعمار الأطفال الذين أغلقت مدارسهم في المناطق الفقيرة من خلال هذه المبادرة.