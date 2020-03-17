شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أول فيلم تسجيلي عربى عن "فيررس كرونا" للمخرج الشاب مهند الدسوقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم المخرج الشاب مهند الدسوقي أول عمل تسجيلى عن فيروس كورونا تزامنا مع الأجواء الحالية التى تمر بها البلاد، والفيلم يحمل عنوان COVID-19 وهو أول فيلم عربي عن فيروس كورونا، والفيلم سيتم عرضه على السوشيال ميديا مترجم بحميع لغات العالم.

وقرر صناع الفيلم التسجيلى وهم مجموعة من الشباب طرح الفيلم نهاية شهر مارس الجارى ، والفيلم من كتابه محمد المغربي وتمثيل عدد من الشباب من الوجوه الجديده .. ومدير تصوير عبد الرحمن سالم .. وجرافيكس مصطفى علي.. وخدع بصريه ماجا.. وبوستر اسماء اسماعيل ومساعد مخرج اول احمد غمري ومخرج منفذ عبد الرحمن راجي.

وكانت آخر أعمال المخرج والممثل الشاب مهند الدسوقي، فيلمه "عزازيل" فهو فيلم قصير يحكي عن ابليس ومشكلته مع سيدنا ادم وهو من تاليف وتمثيل واخراج مهند الدسوقي وتصوير محمد مجدي، وجرافيك مصطقي علي، ومساعد مخرج محمد رجب، وميكب ارتيست ندي ابراهيم، ومحمد رجب، ومن المقرر عرض الفيلم بعد مشاركته في عدد من المهرجانات.

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