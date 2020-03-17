شكرا لقرائتكم خبر عن مليون دولار قيمة تبرع رايان رينولدز وزوجته بليك ليفلى لمواجهة آثار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع variety عن قيمة تبرع رايان رينولدز وزوجته بليك ليفلي لمواجهة فيروس كورونا، حيث نقل الموقع تغريدة رايان التي قال فيها إنه وزوجته تبرعا بقيمة مليون دولار أمريكي، وذلك لاثنين من بنوك الطعام والأعمال الخيرية لمواجهة فيروس كورونا .





رايان رينولدز قدم مؤخرا جزء جداد من فيلم Deadpool والذي من المقرر أن يكون له جزء ثالث بعد اندماج شركتي ديزنى وفوكس،

وكان فيلم Deadpool حقق فى جزئه الثانى إيرادات وصلت إلى 734 مليون دولار أمريكى حول العالم، وهو فيلم الأكشن والخيال العلمى الذى ينتمى لسلسلة مارفيل الشهيرة.

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الفيلم المبنى على إحدى شخصيات مارفيل الخيالية، كان الجزء الأول منه هو الإصدار الثامن ضمن سلسلة أفلام "إكس مان"، والجزء الأول من إخراج تيم ميلر وسيناريو ريت ريزه وبول ويرنك، بطولة رايان رينولدز، مورينا باكارين، إد سكراين وتى جاى ميلر.