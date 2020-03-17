شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن بهجت قمر تعليقا على اعتزال آل الشيخ: قدمت حاجات هيفضل الشباب فاكرهالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض السيناريست والشاعر الغنائى أيمن بهجت قمر، فكرة اعتزال المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، حيث طرح آل الشيخ، استطلاعًا عبر صفحته وتساءل: "قرار ابتعادي واعتزالي صحيح أو لا".

وتفاعل السيناريست أيمن بهجت قمر مع سؤال تركى آل الشيخ، وعلق عليه قائلا: "غير صحيح يا أبو ناصر انت قدمت حاجات هيفضل الشباب السعودي فاكرهالك وعملت طفره ربنا يسدد خطاكوا".



أيمن بهجت قمر

وعلى جانب آخر، حرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على الإشادة بدور القيادة السعودية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وبالخطوات والاحتياطات التي اتخذتها المملكة في مواجهة تفشي الفيروس منذ اللحظات الأولي من انتشاره.

ونشر رئيس هيئة الترفيه بالمملكة، تغريدة قائلاً "فخور ببلدي وقيادتها وإجراءاتهم الحكيمة التي سبقت الكثير من الدول المتقدمة، أيام صعبة لكن بتكاتفنا جميعاً سنصل لبر الأمان ان شاء الله، حفظ الله المملكة حكومة وشعب ومقيمين ... والعالم أجمعين ... آمين".

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وعلى سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة السعودية، الجمعة الماضية، عن تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الإصابات بها إلى 86 حالة، وأوضحت الوزارة خلال بيان نشر على وكالة الأنباء السعودية " واس" ، أن الحالة الأولى لمواطنة قادمة من فرنسا، وقد تم عزلها فى منشأة صحية فى مدينة الرياض. وأن الحالة الثانية لمواطن قادم من إيطاليا، وهو فى العزل بمنشأة صحية فى القطيف.

وذكرت الوزارة أن هناك 7 حالات لمواطنين فى الحجر الصحى فى المنطقة الشرقية، كانوا مخالطين لحالات أعلن عنها سابقاً.

وأضافت أن من بين الحالات الـ24، توجد 14 حالة من الجنسية المصرية، وحالة لمقيم واحد من الجنسية البنغلاديشية، وهم موجودون فى الحجر الصحى فى مكة المكرمة، كانوا من مخالطى حالة أعلن عنها سابقاً.