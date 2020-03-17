شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل الإعلان عن برنامج مهرجان Jazz à Vienne لعام 2020..اعرف التفاصيل كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر القائمون على مهرجان Jazz à Vienne في نسخته الـ 40 والذي يقام في فرنسا بيانا يؤكد أن البرنامج الخاص بفعاليات المهرجان كان جاهزا بالفعل، لكن تم تأجيل الكشف عنه، وكان هناك أمل كبير لتقديم مشاريع مميزة عمل عليها فريق عمل المهرجان طوال الأشهر الماضية لتكون مميزة وتناسب عشاق موسيقي الجاز ولكن الآن هناك أهمية أكبر بكثير.

فأكد البيان أن اليوم كل الاهتمام والتركيز مع جميع مقدمي الرعاية وجميع المتضررين من هذا المرض " فيروس كورونا " ، لذلك فليس هو الوقت المناسب للكشف عن فعاليات مهرجان Jazz à Vienne 2020 .

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وبالرغم من أن هذه الفترة مضطربة جدا يظل قطاع الفعاليات الثقافية وشركاؤه من القطاعين العام والخاص لديه جدول كبير وسيكون جاهزا في غضون أسابيع قليلة سنشارك معكم الكثير من الفعاليات القوية و الهامة .. لكن في هذه الأثناء ، اعتن بنفسك وأحبائك " .

يذكر أن هناك عددًا كبيرًا من النجوم والمشاهير أعلنوا عن توقف أعمالهم الفنية بسبب "فيروس كورونا" كذلك عدد من المهرجانات، وأبرزهم إلغاء مؤتمر و مهرجان SXSW الموسيقي الشهير والذي يشارك به عدد هائل من نجوم العالم ويرجع سبب إلغاء الفعاليات لانتشار فيروس كورونا، ولنفس السبب تم تأجيل مهرجان "COACHELLA" الشهير حتي شهر أكتوبر المقبل.

كما كشف القائمون علي" Cirque du Soleil " تأجيل عروض " Kurios " حتي يوم 15 أبريل المقبل وهو الخبر الذي تناقلته الكثير من المواقع الفنية العالمية ، و من أبرزها موقع " نويز " ، وجاء هذا القرار بسبب الأخذ في الاعتبار توصية منظمة الصحة العالمية بعدم التجمعات و ذلك تجنبا لتصاعد وانتشار وباء فيروس كورونا .