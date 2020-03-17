شكرا لقرائتكم خبر عن محطات فى مشوار دينا الشربينى من التقدم للاختبارات إلى النجومية ولفت الأنظار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الفنانة دينا الشربينى، اليوم الثلاثاء الموافق 17 مارس بعيد ميلادها، أشهر فنانات برج الحوت، حيث أن اسمها مرتبط دائما بأغنية "برج الحوت" التى غناها الهضبة عمرو دياب لها، وتعد دينا من أبرز الفنانات الموهوبات في جيلها واستطاعت لفت الانتباه إليها منذ الظهور الأول لها على الشاشة قبل 9 سنوات، وخلال هذه تدرجت دينا في الأعمال الفنية حتى أصبحت واحدة من النجمات اللاتي يقدمن مسلسلات تحمل اسمها ومنتظرة من قبل الجمهور.



دينا الشربينى

بدأت دينا الشربيني مشوارها الفني من خلال المشاركة في تقديم البرامج، حيث تخرجت من كلية الاعلام، والتحقت بفريق عمل برنامج "شبابيك" وبعدها انتقلت إلى برنامج "عز الشباب"، أما بدايتها مع التمثيل جاءت عندما للمسابقة الخاصة لاختيار وجوه جديدة لأجل المشاركة في مسلسل "عرض خاص" عام 2011، وبالفعل شاركت في العمل وسجلت به أولى تجاربها في عالم التمثيل.



دينا الشربينى

مرت دينا الشربينى بعدة مراحل في مشوارها بالتمثيل حيث عملت على التواجد بكثافة في الأعمال الفنية واثبات موهبتها كممثلة، حيث شاركت في مسلسلات "المواطن اكس" عام 2011، و"طرف تالت" و"حكايات بنات" الجزء الأول، و"روبى" عام 2012، و"تحت الأرض" و"موجة حارة" عام 2013، ثم اقتحمت السينما لأول مرة في نفس العام بفيلمين هما "الحفلة" مع أحمد عز وروبى وجومانا مراد، و"سمير أبو النيل" مع أحمد مكى ونيكول سابا.



دينا الشربينى

يعد عام 2016 هو الأبرز بالنسبة للفنانة دينا الشربينى اذ استطاعت فرض اسمها كواحدة من الفنانات البارزات على الساحة الفنية بعدما شاركت في العديد من الأعمال التي حققت بها نجاحاً كبيراً، وهى "أفراح القبة" للمخرج محمد ياسين، و"جراند أوتيل" مع المخرج محمد شاكر خضير، إضافة إلى فيلمى "هيبتا – المحاضرة الأخيرة" للمخرج هادى الباجورى و"كدبة كل يوم" إخراج خالد الحلفاوى.

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الفنانة دينا الشربينى

بعد هذا العام دخلت دينا مرحلة تقديم أدوار البطولة الأولى أمام البطل وحدث ذلك في مسلسلي "خلصانة بشياكة" مع أحمد مكى، و"عشم ابليس" مع عمرو يوسف، وفيلم "جواب اعتقال" مع محمد رمضان، و"ظهرت كضيفة شرف في فيلم "هروب اضطرارى" مع أحمد السقا كل ذلك في عام 2017، ثم قدمت الجزء الثانى والثالث من "حكايات بنات" في نفس العام وذلك بعد نجاح الجزء الأول وتعلق الجمهور به.



دينا الشربينى

في عام 2018 انتقلت دينا إلى مرحلة جديدة في مشوارها بعدما تم اسناد لها البطولة المطلقة من خلال مسلسل "مليكة" الذي تم عرضه في شهر رمضان وحقق نجاحاً جيداً وأثنى الجمهور على موهبة دينا وآداها وأنها تستحق البطولة، وفى نفس العام قدم دور البطولة أمام يوسف الشريف في فيلم "بنى آدم" إخراج أحمد نادر جلال حيث بدأت في تصويره قبل المسلسل وتم عرضه في عيد الفطر 2018.



الفنانة دينا الشربينى

استكملت دينا الشربينى خطواتها البارزة العام الماضى وحافظت على مكانها كبطلة في الدراما بتقديمها مسلسل "زى الشمس" الذى حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه في شهر رمضان وأثبتت دينا أنها تستحق المكانة التي وصلت لها بموهبتها، وأصبحت الأعين عليها بعد هذا النجاح ولذلك فهناك ترقب كبير من الجمهور لعملها المقبل وهو مسلسل "لعبة النسيان" الذى تصوره حالياً للعرض في شهر رمضان المقبل إضافة إلى انتظار فيلمها "يوم 13" الذى تقدم بطولته مع أحمد داود.



دينا الشربينى