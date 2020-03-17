شكرا لقرائتكم خبر عن "لو حد جاله كورونا يكلمنا".. أحمد زاهر يظهر مع بناته بـ"الكمامات" على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم أحمد زاهر متابعيه عبر تطبيق "تيك توك"، فيديو مع بناته، وهم يرتدون كمامات، تجنبا وخوفا من العدوى بمرض "كورونا"، المتفشى فى كافة أنحاء العالم، حيث عرض المساعدة لكل من يصاب بالفيروس.

وعلق زاهر على الفيديو قائلا، "من غير تفكير لو حد تعب جالو كورونا يكلمنا علطول"، وقالت ابنته فى المقطع "لو حد تعب أو جاله كورونا يكلمنا على طول .. من غير ما تفكروا .. الفريق جاهز".

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احمد زاهر وبنته

@ahmedzaher228 من غير تفكير لو حد تعب جالو كورونا يكلمنا علطول ????????##itscoronatime ##coronavirus @lailazaher2♬ original sound - ahmedzaher228

يذكر أن إحدى بنات النجم أحمد زاهر، قد خضعت مؤخرا لجراحة لإزالة المرارة، حيث نشر زاهر، صورة لابنته ملك، عبر حسابه بموقع انستجرام، قائلاً: "حمدالله على سلامتك يا بنت قلبى وبنت عمرى حمدالله على سلامتك يا ملوكتى وإن شاء الله هتبقي زى الفل أزمة وعدت الحمدلله المرارة وشيلناها الحمدلله يارب يبعد عنك أى مرارة فى حياتك يا حبيبتي ويحلي أيامك كلها ".

ويخوض الفنان أحمد زاهر مسلسل البرنس تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجى، من بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى اطار شعبى حول صراع الأخوة بعد وفاة الأب.