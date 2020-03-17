شكرا لقرائتكم خبر عن خوفا من كورونا.. أكبر سلسلة سينمات Landmark Theatres تعلن إغلاق مسارحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القائمون علي " Landmark Theatres " بإغلاق جميع المواقع من أجل الوقاية من انتشار فيروس كورونا ، و هو الخبر الذي تداولته العديد من المواقع الشهيرة أبرزها " ديدلاين " .

و اطلق المسئولين عن " Landmark Theatres " بيان يؤكد علي إغلاق جميع مسارح ودور عرض لاندمارك مؤقتا ، حيث يسمح هذا القرار لموظفين بالبقاء في المنزل خلال هذه الفترة الحرجة، و يأملوا أن يظل الجميع بأمان خلال هذه الفترة " .

و قد تأسست " Landmark Theatres " في عام 1974 ، وهي أكبر سلسلة دور سينما وتشتهر بعرض الأفلام المستقلة والأجنبية ، منذ نشأتها ، نمت سلسلة المسرح إلى 49 مسرح .

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وحسب الموقع أن تأتي أخبار إغلاق لاندمارك بعد أن أعلنت Regal Cinemas عن إغلاق جميع المواقع بدءا من اليوم 17 مارس وحتى إشعار آخر ، و سينمات Regal هي ثاني أكبر سلسلة في الولايات المتحدة حيث تمتلك 7155 شاشة في 542 مسارح في 42 ولاية .

يذكر أن هناك عددًا كبيرًا من النجوم والمشاهير أعلنوا عن توقف أعمالهم الفنية بسبب "فيروس كورونا" كذلك عدد من المهرجانات، وأبرزهم إلغاء مؤتمر و مهرجان SXSW الموسيقي الشهير والذي يشارك به عدد هائل من نجوم العالم ويرجع سبب إلغاء الفعاليات لانتشار فيروس كورونا، ولنفس السبب تم تأجيل مهرجان "COACHELLA" الشهير حتي شهر أكتوبر المقبل.

كما كشف القائمون علي" Cirque du Soleil " تأجيل عروض " Kurios " حتي يوم 15 أبريل المقبل وهو الخبر الذي تناقلته الكثير من المواقع الفنية العالمية ، و من أبرزها موقع " نويز "، وجاء هذا القرار بسبب الأخذ في الاعتبار توصية منظمة الصحة العالمية بعدم التجمعات و ذلك تجنبا لتصاعد وانتشار وباء فيروس كورونا .