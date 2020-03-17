شكرا لقرائتكم خبر عن سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد نجلها كريستيانو بصورة رومانسية على السرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة سيرين عبد النور، بعيد ميلاد نجلها كريستيانو حيث أتم عامين، مسترجعة ذكرى أول يوم ولادته وكيف غير حياتها، وشاركت سيرين صورة قديمه لها بعد ولادتها عبر حسابها على إنستجرام.

وكتبت سيرين في تهنئتها،"مثل اليوم الله اعطاني نعمة ثانية بعد بنتي تاليا غير كل النعم الله هداني طفل انتظرته كتير وكنت اصلي اغمروا بين ايديي كنت اتخايل كيف رح يكون شكلوا بتذكر كتير اول نظرة منه وأول ضحكة وأول غمرة".

وتابعت،" بحبه حب هو واخته ملهوش وصف ولا حدود صار سنتين يا قلبي وعمري وروحي يا رب عطيه عمر وايام حلوة وصحة وفرح الدنيا كريستيانو رحمة عيد ميلاد ابني".



سيرين عبد النور



سيرين

شاركت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور جمهورها بفيديو قديم لإبنتها تاليا، والتى ظهرت فيه تسأل عن "الآيس كريم" الخاص بها، وقد تفاعل عدد كبير من المتابعين مع فيديو تاليا ابنتها، والتي كانت تتحدث فيه مع والدها.

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وتظهر تاليا وهى تسأل عن الآيس كريم الخاص بها، ومكانه، وعلقت سيرين عبد النور قائلة على الفيديو "عم نبش بالفيديو طلعلي هيدا صرلي ساعة بضحك معقول شو كانت صغيرة وكيف السنين بتمرق معقول !!! بنتي تاليا بدها بوظة وعم تسأل بيها وين حطهن"

وكانت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور، أحيت مؤخرا حفلاً غنائياً مع المطرب اللبناني وائل جسار، 13 فبراير الماضى داخل أحد الفنادق الكبرى بدولة عمان، وذلك على هامش الحفلات التى يحييها نجوم الطرب والغناء فى مختلف الدول بمناسبة عيد الحب، وقدم وائل جسار خلال الحفل العديد من أغنياته الشهيرة وخاصة الرومانسية التى قدمها خلال مشواره الغنائى.

الفنانة سيرين عبد النور تعد واحدة من النجمات اللبنانيات، اللائى نجحن على مستوى الدراما والسينما، أو على مستوى الغناء، حيث ساهم فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، فى معرفة الجمهور المصرى بها.

سيرين عبد النور نشرت مؤخرا صورا ظهرت فيها بنيولوك غير من شكلها تماما، حيث ظهرت عبر حسابها على "إنستجرام" بشعر قصير للغاية، بينما رأى البعض أنها ارتدت "باروكة" فقط.

آخر أعمال سيرين عبد النور مسلسل "الديفا" بطوله النجم السعودى يعقوب الفرحان والمطربة بوسي، والإعلامية السعودية مهيرة عبد العزيز ووسام فارس وعدد كبير من الممثلين العرب.

المسلسل يتكون من 8 حلقات، ولا تتخطى كل حلقة منه 10 دقائق فقط، حيث يقدم العمل كواليس حياة الفنانين وتحركاتهم من خلال "حدوته" تتضمن التشويق والإثارة.