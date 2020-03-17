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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مدينة الإنتاج الإعلامى تجرى فحص "كورونا" على عامليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
كانت الإدارة العامة لإدارة الأزمات بالمدينة قد وضعت خطة عمل موسعة لمواجهة فيروس كورونا منذ اليوم الأول من الإعلان عن وجود حالات من الإصابة بالفيروس وانتشاره فى البلاد الأخرى، وتتمثل فى نشر الأدوات والمواد الصحية المستخدمة فى التعقيم والتطهير على كافة بوابات المدينة وفى جميع أرجائها ليتم الإستعانة بها فى إجراءات الوقاية والتعقيم مع التشديد على تطبيق أقصى الإجراءات المتبعة فى النظافة العامة .
كما قامت المدينة بوضع خطة للاستعانة والتنسيق مع إدارة الحرب البيولوجية بالقوات المسلحة لتعقيم كافة الإستديوهات والمقرات والمكاتب الإدارية ومناطق التصوير المفتوحة يتم تفعيلها خلال الساعات القليلة القادمة لتطهيرها تماماً وذلك حفاظاً على صحة كافة العاملين بالمدينة والقنوات الفضائية والتأكد من سير العمل بها بطريقة طبيعية وآمنة .
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