شكرا لقرائتكم خبر عن يافاهمين فهموا اللى مش فاهمين.. صلاح عبد الله يقدم شعرا عن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص الفنان الكبير صلاح عبد الله دائما على التعليق على الأحداث التي تمر بها البلاد عبر حسابه على تويتر، وبسبب ما تمر به البلاد من توترات بسبب فيروس كورونا، قام صلاح عبد الله بتأليف خاطرة باسم " لغز كورونا".

وجاءت كلمات الخاطرة كالتالى:

خاطرة على غفلة لغز كورونا

يافاهمين فهموا اللي مش فاهمين

وأنا منهم واللهِ يافاهمين

هوه مين اللي ضحك على مين؟!

أمريكا ولااااااا ولااااااا الصين؟



صلاح عبد الله

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وعلى الجانب الآخر يشارك صلاح عبد الله في مسلسل "هجمة مرتدة"، من بطولة أحمد عز ويجسد "عبد الله" ضمن أحداث العمل دور موظف على المعاش عاصر العديد من الحروب التي خاضتها مصر منها نكسة 67 وحرب 73، وهو والد بطل الحلقات أحمد عز، وزوج الفنانة ماجدة زكى، والتي تظهر في دور والدة عز، ويفتح "عبد الله" خلال الحلقات مكتبة عقب عودته من العراق، لتتصاعد الأحداث في إطار درامى مشوق.

ويعد مسلسل "هجمة مرتدة" استكمال لمحطات فنية مهمة قدمها الفنان الكبير صلاح عبد الله مع النجم أحمد عز، حيث سبق وشاركه في أعمال كثيرة للغاية منها أفلام "الشبح" و"الرهينة"و"مسجون ترانزيت" و"حلم عزيز"و"المصلحة"و"365 يوم سعادة"، ومسلسلات مثل "الإكسلانس".

ومن المتوقع أن يقدم الإثنان عملا تليفزيوينا مختلفا، حيث دائما ماتجمعهما العديد من الأعمال الفنية التي تلاقى صدى جماهيرى ونقدى واسع، وهو ما بدا في كل الأفلام السينمائية والتليفزيوينة سويا التي قدماها سويا.

يذكر أن مسلسل "هجمة مرتدة"، يشارك في بطولته بجانب أحمد عز وصلاح عبد الله كل من هند صبرى وهشام سليم وماجدة زكى ومحمود البزاوى وأحمد فؤاد سليم ومحمد جمعة، وعدد كبير من الممثلين الشباب منهم خالد أنور ومايان السيد وغيرهما، وهو من تـأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء.