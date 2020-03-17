شكرا لقرائتكم خبر عن "الحياة" تطرح تتر "قوت القلوب" بصوت وائل جسار قبل عرضه السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة سينرجى المنتجة لمسلسل "قوت القلوب" عن الأغنية الدعائية للمسلسل، الذى تلعب بطولته النجمة القديرة ماجدة زكى، بصوت النجم اللبناني وائل جسار، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وتوزيع محمود طلعت، ومن المقرر عرض أولى حلقاته يوم السبت المقبل على شاشة قناة الحياة، من إخراج مجدى أبو عميرة .

وفى سياق متصل، كانت قد أطلقت الجهة المنتجة البرومو الرسمي للمسلسل و تضمن إثارة وتشويق من خلال جريمة قتل تتهم فيها ماجدة زكى خلال الأحداث.

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ويشارك فى بطولة مسلسل "قوت القلوب" بجانب ماجدة زكى كل من الفنانين محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهرالصايغ، رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.

ويعيد مسلسل "قوت القلوب" المخرج الكبير مجدى أبو عميرة إلى الدراما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمه الجزء السادس من مسلسل "ليالى الحلمية" عام 2016، حيث يعد أبو عميرة من أبرز مخرجى الدراما وقدم العديد من المسلسلات الناحجة التى مازال الجمهور المصرى والعربى يتذكرها ويحرص على متابعتها بمجرد عرضها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة القديرة ماجدة زكى مسلسل "اللهم أنى صائم" مع النجم مصطفى شعبان، عام 2017، وشارك فى بطولته كل من مى نور الشريف، ريم مصطفى، وآخرون، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أكرم فريد، إنتاج سينرجى.